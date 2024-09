Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)

Od nástupu štvrtej vlády Roberta Fica zažíva nezávislá a investigatívna žurnalistika náročné obdobie. Po zmene RTVS na STVR hovoria mnohí pracovníci médií, opozícia aj odborníci, o účelovej zmene, ktorá je vedená snahou ovládnuť obsah vysielania.

Barbora Šišoláková je jednou z novinárok, ktorá sa v posledných mesiacoch rozhodla verejne prehovoriť o svojich skúsenostiach s dianím v STVR a dôvodoch jej odchodu z televízie.

V rozhovore s reportérkou hlbšie rozoberáme zásahy vedenia do obsahu jej reportáží či kritické otázky, ktoré kládla poradcovi prezidenta Jánovi Kubišovi. Novinárka pre Refresher opísala aj vysoko neštandardný priebeh odchodu z STVR, pri ktorom nechceli, aby opustila kanceláriu, kým nepodpíše dohodu o ukončení pracovného pomeru.

V rozhovore nám poskytla pohľad do nového projektu exmoderátora Na telo Michala Kovačiča 360°, v ktorom chcú spolu s ním a Adelom Ghannamom priniesť viac nezávislej investigatívnej žurnalistiky. Rozprávala o budúcnosti nového média, jeho výzvach, financovaní či komunikácii s koaličnými politikmi. Taktiež prezradila, ako sa jej s dvojicou nových kolegov spolupracuje.

Barbora Šišoláková. Zdroj: Refresher

Pred časom si ešte ako reportérka RTVS verejne prehovorila o cenzúre tvojej reportáže. Vedela by si nám priblížiť danú situáciu? Moje rozhodnutie odísť z televízie nebolo zo dňa na deň. Kreovalo sa to vo mne dlhšie. Po nejakom čase som sa rozhodla, že takto to ďalej nepôjde. Vyústilo to práve z príkladov, o ktorých som aj verejne písala na sociálnej sieti.



Stalo sa mi napríklad to, že som pripravovala reportáž o ministrovi Tomášovi Tarabovi a jeho známom advokátovi. 10 minút pred správami som sa však dozvedela, že reportáž nebude odvysielaná. Volala som kvôli tomu s našou vedúcou odboru spravodajstva a publicistiky Vierou Krúpovou, ktorá mi povedala, že hoci advokát na naše otázky nereaguje, musíme mu dať dlhší čas na vyjadrenie. Najprv som namietala, ale neskôr sme sa dohodli, že ak je tam prísľub odvysielania reportáže na ďalší deň, je to v poriadku.

Čo bolo ďalej?

Na ďalší deň som sa snažila všetkými možnými cestami získať stanovisko advokáta, no napriek tomu nám na otázky vôbec neodpovedal. Po prečítaní textu šéfredaktorka znova rozhodla, že reportáž neodvysielame, lebo nemáme stanovisko advokáta, a to napriek predchádzajúcim sľubom, že téma je relevantná a budeme sa jej venovať. Opäť – reportáž nebola odvysielaná s odôvodnením, že sa na to celé musí ešte pozrieť náš právnik v televízii, aby sme advokátovi nepoškodili jeho dobré meno. Medzitým už zverejnila informácie iná televízia a vieme, že téma ďalšie dni v spoločnosti ešte v úvodzovkách žila.

Tiež si verejne spomínala, že si od vedenia dostala výhrady k tvojim kritickým otázkam na poradcu prezidenta Petra Pellegriniho pána Kubiša. Vedela by si priblížiť aj tento príklad?

Ja som sa pána Kubiša pýtala napríklad na to, či nemá svoju funkciu za odmenu, keďže ako prezidentský kandidát podporil v druhom kole volieb Petra Pellegriniho. Pýtala som sa, či by mal byť ruský veľvyslanec na slávnostných ceremóniách. Pýtala som sa, či by mal ísť prezident navštíviť Moskvu v prípade, ak by takáto pozvánka prišla.

Po rozhovore mi v práci povedali, že moje otázky neboli hodné slávnostnej ceremónie. Rovnako som dostala odkaz od šéfredaktorky, že by som mala rešpektovať výsledky parlamentných volieb. Po tomto odkaze som zostala zaskočená. Ja som spravodajca a doteraz sa pýtam, ako sa nedajú rešpektovať výsledky parlamentných volieb?



Vravela si, že rozhodnutie odísť z STVR sa kreovalo dlhšie. Boli ešte nejaké príklady, ktoré ťa dostali do bodu, keď si si povedala, že končíš?

V poslednom čase sme sa čoraz viac stretávali s „umelým vyvažovaním“. Napríklad keď ministerka kultúry odvolala Mateja Drličku z funkcie, tak sme ho ešte v ten deň pozvali do relácie Interview 24. Je to štandardný formát jeden na jedného, kde moderátor plní úlohu protistrany a rozhovor vyvažuje. Relácia sa zároveň vysiela naživo.

Keď sa však vedenie dozvedelo, že je takýto rozhovor naplánovaný, rozhodlo, že sa nebude vysielať naživo, ale pustí sa zo záznamu, keď ku Drličkovi nájdeme aj ďalšieho hosťa. Bolo to neštandardné, pretože takéto postupy pri Interview sme dovtedy nevolili. Keby sme mali v relácii ministerku kultúry, tak k nej tiež nepozveme riaditeľa divadla, SNG a ľudí z kultúrneho štrajku.

Na personálnom oddelení mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem dohodu o ukončení pracovného pomeru. Keď som chcela zatelefonovať, tak sa to dalo až po súhlase niekoho z vedenia.



Ako prebiehala samotná výpoveď?

Keď som ju podala, bežala mi štandardná dvojmesačná výpovedná doba. Po mojom návrate z USA si ma však zavolala do práce riaditeľka spravodajstva Mária Hlucháňová s tým, že chce, aby sme podpísali dohodu o okamžitom skončení pracovného pomeru. Bol pritom aj aktuálny šéf spravodajskej 24 Peter Nittnaus.