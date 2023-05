Silvester na Slovensku bez petárd je blízko realite. Nové pravidlá spresňujú, kedy budú zakázané.

OK

Návrh na zákaz predaja a používania niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 z dielne Sme rodina ide do druhého čítania. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli vo štvrtkovom hlasovaní.

Zábavná pyrotechnika iba vo vyhradenom čase

Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii hovorí o zákaze petárd, ktorých hlavným efektom je hluk. Zároveň sa navrhuje spresniť čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h.



„Presne nastavený čas v aktuálnom zákone veľmi chýbal a poskytoval príliš široký časový priestor, najmä na nečakané používanie zábavnej pyrotechniky počas dvoch dní, a tým množstvo dôvodov pre negatívne dosahy na ľudí a zvieratá, pretože sa nemohli na hlukové a svetelné efekty zábavnej pyrotechniky fyzicky a psychicky pripraviť alebo dostatočne včas zabezpečiť zvieratá a eliminovať tým negatívne dosahy zábavnej pyrotechniky na ich fyzické a psychické zdravie,“ píše sa v dôvodovej správe.



Návrh má byť výsledkom práce pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výrobky, ktoré chcú poslanci zakázať, majú negatívny vplyv na ľudí, zvieratá, prírodu a spôsobujú najväčšie škody na majetku.

