FOTO: Na Slnku sa objavila obrovská čierna škvrna, ktorá môže spôsobiť celosvetový výpadok prúdu. Vidno ju dokonca voľným okom.

Na povrchu Slnka sa objavila obrovská čierna škvrna, ktorá je 4-krát väčšia ako Zem. Škvrna má podľa vedcov tmavú farbu, pretože je chladnejšia ako ostatné časti Slnka, informuje portál Daily Mail.

A giant black dot four times the size of the Earth has appeared on the sun https://t.co/1w71bqs9nw pic.twitter.com/YvNzGVFjy4