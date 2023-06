AKTUÁLNE: Už je známy osud nemocnice Rázsochy. Kto ju zaplatí?

OK

OK

Minister zdravotníctva poukázal na reputačné riziko, ako aj problematické chyby, ktorých odstránenie by trvalo tri až šesť mesiacov.

Projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rázsochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Po stretnutí so zástupcami politických strán to v piatok oznámil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Poukázal na reputačné riziko, ako aj problematické chyby, ktorých odstránenie by trvalo tri až šesť mesiacov. Problémom je aj stav kvality projektovej dokumentácie.

Správu budeme aktualizovať.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.