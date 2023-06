FOTO A VIDEO: Americké stíhačky leteli nadzvukovou rýchlosťou neďaleko Bieleho domu k záhadnému lietadlu. To neskôr havarovalo

Americké stíhačky v nedeľu vzlietli k malému lietadlu, ktoré narušilo vzdušný priestor nad hlavným mestom USA Washington. Tento stroj neskôr havaroval v štáte Virgínia. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

1835 Zulu COSMIC 01/02 (F-16 NJ ANG) scrambled from Atlantic City along with BRAVE 01/02 (F-16 DC ANG) from Andrews AFB to intercept a Cessna Citation that was unresponsive to ATC. You will hear one F-16 trying to contact the ill fated flight on 121.5 advising they’ve been… https://t.co/6de2pzWb0C pic.twitter.com/1s81dSFTrR — Thenewarea51 (@thenewarea51) June 5, 2023



Americký Federálny letecký úrad uviedol, že toto lietadlo havarovalo v hornatom teréne na juhozápade Virgínie. Išlo o stroj typu Cessna Citation, ktoré môže prepravovať sedem až dvanásť pasažierov, píše Reuters.

Predstaviteľ amerických úradov uviedol, že havária Cessny nebola spôsobená stíhačkami.

#BREAKING Images you'll only see on @nbcwashington, a Cessna Citation business jet crashed into a Virginia mountain side, fighter jets scrambled from Joint Base Andrews could only watch as the incapacitated pilot descended from 30K feet #BreakingNews @TomLynch_ @charlienbc pic.twitter.com/A9XszAt66N — ʙʀᴀᴅ ꜰʀᴇɪᴛᴀꜱ (@Chopper4Brad) June 5, 2023



Zdroj oboznámený so situáciou pre Reuters uviedol, že Cessna mala údajne zapnutého autopilota a nereagovala na pokusy úradov o nadviazanie spojenia.



Stíhačky spôsobili tzv. aerodynamický tresk – zvukový efekt, ktorý spôsobujú stíhacie lietadlá. Ten vyvolal znepokojenie medzi obyvateľmi v hlavnom meste a v okolí, píše Reuters.

🚨 JUST IN: A DC-area resident captured the “explosion” sound on his home camera.



We now know the “explosion” was a sonic boom caused by fighter jets scrambled to intercept an unresponsive Cessna Citation jet overflying DC, which later crashed.



pic.twitter.com/VwpZUkD7ol — Nick Sortor (@nicksortor) June 4, 2023

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.