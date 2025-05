Na letáku je aj svätojurská stuha.

Profil Hoaxy a podvody upozornil na sociálnej sieti na leták, ktorý šíri ruskú propagandu. Podľa ich informácií leták niekto doručil do bratislavskej Petržalky. Obsah materiálu oslavuje víťazstvo Sovietskeho zväzu nad fašizmom, pričom vizuálne aj ideologicky nesie prvky súčasnej ruskej propagandy. Na letáku je aj svätojurská stuha. Ide o symbol, ktorý je v kontexte vojny na Ukrajine čoraz viac vnímaný ako znak podpory agresívnej politiky Kremľa.

„Bez Sovietskeho zväzu – a teda aj bez Ruska – by fašizmus poraziť nebolo možné. Ale povedať, že sme vďaka tomu získali slobodu tak, ako to je na letáku? Nie. Po fašizme prišiel stalinizmus. A to nebola sloboda. To bola výmena jedného útlaku za druhý,“ uviedli.

Leták je anonymný, bez vydavateľa, no vizuálny štýl, jazyk a rétorika vzbudzujú podozrenie, že môže ísť o hybridnú aktivitu. Ak by sa potvrdilo, že za jeho distribúciou stojí Ruská ambasáda v Bratislave, išlo by o závažné narušenie informačnej suverenity Slovenskej republiky.

Profil Hoaxy a podvody vyzýva občanov, aby sa ozvali, ak podobný leták obdržali, a pomohli tak overiť rozsah šírenia materiálu.

