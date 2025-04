Politici sa u Oskara Baramiho nemusia báť kritiky: Influencerov používajú ako užitočných idiotov, hodnotí odborník

V článku ti prinášame niekoľko zavádzajúcich výrokov, ktoré slovenskí politici povedali v rozhovoroch u Oskara Baramiho a vysvetľujeme, ako ich influencer nekonfrontoval.

Influencer Oskar Barami začal na svojom Hero Hero okrem slovenských internetových postáv spovedať aj politikov. Pred kamery sa už posadili bývalí ministri Igor Matovič aj Branislav Gröhling a líder opozície Michal Šimečka. Jeho najnovším politickým hosťom bol minister obrany Robert Kaliňák.

Práve videá s Kaliňákom sa stali virálnymi najmä pre exkluzívny obsah, ktorý minister do relácie priniesol. Kaliňák sa v rozhovore rozrozprával o atentáte na premiéra a Baramimu ukázal fotografie prestreleného saka a krvavej košele. Influencer si týmto obsahom zabezpečil citovanie mnohých najčítanejších slovenských médií.

Na internete sa objavili špekulácie, či pred rozhovorom nevznikla aj dohoda o tom, že Kaliňák do relácie prinesie niečo exkluzívne, a Barami ho preto nebude konfrontovať s ničím citlivým. K téme sme oslovili aj Oskara Baramiho, ktorý sa však odmietol vyjadriť.

V tomto článku si prečítaš: Ako Igor Matovič v rozhovore šíril, že je Pellegrini úchyl.

Ako Robert Kaliňák zavádzal o kauze Súmrak.

Prečo podľa politológa používajú politici influencerov ako „užitočných idiotov“.

O čo ide influencerom, keď si do rozhovorov volajú politikov.

Kvôli tvorbe článku sme si predplatili Baramiho Hero Hero a analyzovali jednotlivé rozhovory. V texte si prečítaš, aké nepravdivé či zavádzajúce výroky politici vyslovili a ako ich s nimi Barami (ne)konfrontoval. Oslovili sme aj politológa, ktorý nám povedal, prečo politici chodia do takýchto relácií a nemajú záujem chodiť do médií.

„Kontrola nie je žiadna. A o to ide. Politici si vedia urobiť videjko aj sami, zdieľať ho na sociálnych sieťach, influencerov však používajú ako užitočných idiotov, cez ktorých sa môžu dostať k inému publiku. A o to ide,“ povedal pre Refresher politológ Radoslav Štefančík.

Štefančík si myslí, že politici sa chcú vyhnúť skúseným novinárom, ktorí by im pripomenuli klamstvo či previnenie. Influenceri to však podľa neho robiť nebudú, pretože im ide o zdieľanie a finančný zisk. „Zatiaľ čo novinár hľadá pravdu, influencer naháňa peniaze.“

Igor Matovič

Igor Matovič u Oskara Baramiho hovoril o vzťahoch s premiérom Robertom Ficom, ktorého nazval hajzlom a povedal aj to, že by mu rád v súkromí „jednu natiahol“. Matovič hovoril aj o orientácii prezidenta Petra Pellegriniho.

Čo povedal Igor Matovič: „Nech je gay, ale keď si zároveň aj úchyl, tak je to problém. To by vedeli mnohí mladí chlapci rozprávať.“

Reakcia Oskara Baramiho: Igor Matovič viac o tejto téme odmietal hovoriť a moderátor Barami na neho netlačil.

Vysvetlenie: Napriek tomu, že sa o orientácii Petra Pellegriniho špekuluje, on sa k nej verejne nikdy nevyjadril. Igor Matovič však verejne šíri, že je „úchyl“, pričom spomenul „mnohých mladých chlapcoch“, a to bez akýchkoľvek dôkazov. Menované veci v rozhovore komentoval bez akéhokoľvek usmernenia od influencera.