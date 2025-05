Fico už letí do Moskvy: Zverejnili trasu letu, pre pobaltský zákaz musel zvoliť obchádzku

Fico poletí cez Maďarsko, Rumunsko a nad Gruzínskom. V Rusku by mal pristáť večer.

Podľa údajov webu AirNav mal vládny špeciál vzlietnuť z Bratislavy približne o 15.00 h a pokračovať cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more, nad Gruzínskom a Dagestan do Ruskej federácie. Podľa predpokladov by mal premiér do Moskvy priletieť okolo 21.26 moskovského času (20.26 h SELČ), upozornil Denník N.



Lietadlo neletí priamo, pretože pobaltské krajiny v stredu (7. mája) premiérovi zakázali prelet cez ich územie. Fico tak musel zvoliť alternatívnu trasu, ktorá ho povedie na juhovýchodnú obchádzku mimo vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska.



Zvolená trasa zohľadňuje aktuálne obmedzenia vzdušného priestoru v súvislosti s napätými vzťahmi medzi EÚ a Ruskom. AirNav Radar už zverejnil vizualizáciu plánovaného letu, ktorý sledujú aj zahraničné médiá.

Zdroj: AirNav.Radar