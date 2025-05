Premiér by mal počas svojej návštevy Moskvy absolvovať viaceré bilaterálne rokovania.

Robert Fico sa v Moskve stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Na záberoch miestnej televízie vidno, že si s lídrom Ruska podal ruku.

Fico pricestoval do Moskvy vo štvrtok večer. Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra SR do Moskvy letel cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more a Gruzínsko z dôvodu neumožnenia preletu ponad pobaltské krajiny Estónsko, Litvu a Lotyšsko.

Premiér SR by mal počas svojej návštevy Moskvy absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či najvyšším predstaviteľom Vietnamu.

