Na tieto kroky nesmieš zabudnúť pred dovolenkou. Bratislavské letisko varuje cestujúcich Slovákov, aby si zbytočne nepokazili leto

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika odporúča si pred dovolenkou skontrolovať cestovné doklady. S neplatným či nedostatočne dlho platným dokladom cestujúci nebude môcť odletieť.

„Na vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť aj niekoľko mesiacov po prílete do krajiny,“ upozornila PR špecialistka letiska Veronika Tóthová. Prísť o zaplatenú dovolenku môže podľa nej cestujúci aj pre neplatný cestovný doklad.

„Odporúčame skontrolovať si platné cestovné doklady a vstupné dokumenty do cieľovej destinácie,“ doplnila. Skontrolovať doklady by mali aj rodičia svojim deťom. Taktiež netreba zabudnúť, že na vstup do Veľkej Británie je potrebný pas, keďže už nie je členom Európskej únie.

Zdroj: Unsplash/CardMapr.nl, Letisko Bratislava

Veľký pozor na alkohol

Cestujúci si majú dať pozor aj na správnu veľkosť a hmotnosť batožiny. „Nedodržanie povolenej hmotnosti a veľkosti batožiny je leteckými dopravcami striktne spoplatnené,“ upozornila. Takisto je potrebné si správne zabaliť príručnú batožinu. „Je povolené zobrať si tekutiny, gély alebo krémy do 100 mililitrov,“ hovorí Tóthová.

Netreba zabúdať na to, že takýchto 100-mililitrových fľaštičiek si do lietadla v príručnej batožine môže cestujúci zobrať iba 10 kusov. „Treba si dať pozor, či nemáte v príručnej batožine zabalený niektorý zo zakázaných predmetov,“ ozrejmila. Ide napríklad o nôž či horľavinu a hračkárske napodobeniny pištolí.

Cestujúcim odporúča byť na letisku minimálne dve hodiny pred odletom a po príchode ísť hneď na check-in. „Po registrácii odporúčame ísť rovno na bezpečnostnú a pasovú kontrolu,“ doplnila s tým, že je potrebné sledovať obrazovky s informáciami o otvorení východov. Podľa jej slov je potrebné po otvorení ísť rovno na nástup, keďže sa brány môžu zavrieť už 30 minút pred odletom.

Počas dňa sa na letisku uskutočňuje naraz niekoľko odletov. Treba preto sledovať nielen destináciu, do ktorej cestujúci ide, ale aj číslo linky či číslo nástupnej brány. Pozor si treba dať aj na konzumáciu alkoholu, pretože niektoré letecké spoločnosti alkohol na palube netolerujú.

