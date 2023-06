Na východe Slovenska by mohol štát postaviť novú atómovú elektráreň. Tieto dve obce v regióne na to majú ideálne podmienky

Ak by sa s výberovým a so schvaľovacím konaním začalo už teraz, tak by podľa Sulíka mohla elektráreň funkčne ísť o 25 rokov.

Na východe Slovenska možno štát vybuduje novú atómovú elektráreň, informuje portál tvnoviny.sk. Tieto plány odhalil v relácii Na telo Plus šéf Sasky a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík, podľa ktorého má štát vyhliadnuté dve miesta, kde by sa nová atómová elektráreň mohla nachádzať.

„Na východe treba nutne silný zdroj, ktorý dáva stabilnú energiu. Jadrovú elektráreň,“ uviedol Sulík v relácii. Podľa Sulíka majú obidve lokality vhodné podmienky zo seizmografického hľadiska, ale aj z hľadiska zdroja dostatočného množstva vody, ktorá je potrebná na chladenie reaktorov elektrárne.

Prvou z lokalít, kde by mohla vyrásť atómová elektráreň, je areál odstavenej elektrárne vo Vojanoch. V druhom prípade by podľa Sulíka malo ísť o obec Kecerovce.

Podľa neho má východ krajiny málo elektriny a štát sa musí postarať o to, aby tento región získal spoľahlivý a silný zdroj energie. „Na východ treba dostať jeden silný zdroj elektrickej energie, a to nie je nič iné ako jadro,“ uviedol. Ak by sa s výberovým a so schvaľovacím konaním na stavbu elektrárne začalo už teraz, Sulík si myslí, že by mohla začať fungovať o 25 rokov.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash∕Patrick Federi

