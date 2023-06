K Zemi sa blíži obrovský asteroid s veľkosťou, aká sa tak často nevidí. Mal by okolo nás preletieť už o pár dní

NASA v uplynulých dňoch pozorne monitoruje dva asteroidy s odhadovaným priemerom 380 až 850 metrov, ktoré sa približovali k Zemi.

Prvý z nich s názvom 1994 XD už okolo našej planéty preletel. Druhý asteroid s názvom 2020 BD5 by mal v blízkosti Zeme preletieť už o dva dni, konkrétne vo štvrtok 15. júna, informuje portál Business Insider.

Nadpriemerné rozmery

Podľa odborníkov by asteroid pre našu planétu nemal predstavovať žiadnu hrozbu. Astronómovia očakávajú, že okolo Zeme iba preletí a bude pokračovať vo svojej dráhe. Obrovský asteroid s označením 2020 BD5 sa pritom do našej blízkosti dostal už v minulosti. Okolo Zeme preletel v roku 1995.

Asteroid sa dostane do vzdialenosti približne 4,3 milióna kilometrov od Zeme a pohybovať by sa mal rýchlosťou viac ako 34-tisíc kilometrov za hodinu. Ak by rozmery asteroidu dosiahli už len najnižšiu možnú hranicu, išlo by o veľkosť porovnateľnú s mrakodrapom Empire State Building v New Yorku.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Wiki Commons/Sebastian Kaulitzki/Science Photo Library/Corbis

