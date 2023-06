Záhadne zmizla ponorka na obhliadky vraku Titanicu. Prebieha pátranie

Bostonská pobrežná stráž uviedla, že v pondelok zmizol v Atlantickom oceáne ponorný čln, ktorý slúžil na obhliadky vraku Titanicu pre turistov, informuje o tom BBC.

Nie je jasné, koľko pasažierov bolo na palube ponorky. Aktuálne prebieha pátranie.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá ponúka expedície za vrakom najznámejšej lode na svete, uverejnila na sociálnych sieťach, že aktuálne prebieha jedna z ciest do hlbín mora. Za takúto výpravu, ktorá trvá osem dní do hÍbky 3 800 metrov pod hladinou Atlantiku, si spoločnosť účtuje 250 000 amerických dolárov.

Breaking News brought to you by @uknip247 The vessel, owned and operated by OceanGate Expeditions, was reported missing earlier today, leaving authorities and the public concerned about the fate of the crew and passengers on board.https://t.co/5XUPcIHyVT pic.twitter.com/Tfsb7ptr3o