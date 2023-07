Ťažko zdravotne postihnutý chlapec a jeho matka zomreli pri páde z trajektu. Podľa vyšetrovateľov mohlo ísť o vraždu a samovraždu

Z paluby trajektu v Baltskom mori medzi Švédskom a Poľskom vypadol vo štvrtok (29. 6.) z výšky 20 metrov ťažko zdravotne postihnutý 7-ročný chlapec. Do vĺn za ním dopadla aj jeho matka. Ani jeden z nich asi hodinový pobyt vo vode napriek rozsiahlej záchrannej akcii neprežil. Podľa TV Markíza zomreli obaja po prevoze do nemocnice po tom, ako ich lokalizovala loď NATO. Správu priniesla poľská polícia.



Tri dni po tragédii nastal vo vyšetrovaní zvrat. Vyšetrovatelia, ktorí pôvodne pracovali s verziou, že Poľka chcela svojho sedemročného syna zachrániť, ho mohla do vĺn 18-stupňového mora úmyselne hodiť. Švédske aj poľské úrady tragédiu začali vyšetrovať ako vraždu.

„Začali sme predbežné vyšetrovanie, v ktorom je trestný čin kvalifikovaný ako vražda, ale nie je tam žiadny podozrivý,“ uviedla Stina Brindmarková zo štátneho zastupiteľstva švédskeho mesta Karlskrona. Poľská prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu dieťaťa a samovraždu matky. Motívom mohlo byť, že matka sa o chlapca starala sama, keďže jeho otec nebol s rodinou vôbec v kontakte.

A Polish woman and her seven-year-old son have died after falling from a ferry into the Baltic Sea. The boy is said to have fallen from a height of 20 metres before his mother jumped in after him https://t.co/ak7U1JeUJo