V ikonickej americkej doline namerali šialených 53,3 °C. Nadšenci čakali na prípadný rekord v kožuchoch, no nepadol

V lokalite Furnace Creek v Doline smrti v Spojených štátoch namerali v nedeľu 53,3 stupňa Celzia, informovala o tom agentúra AP, ktorá súčasne podotkla, že doterajší teplotný rekord nebol prekonaný.



Dolina smrti je známa extrémnymi teplotami – najvyššiu teplotu tam namerali 10. júla 1913, bolo to 56,7 stupňa Celzia. Pozorovatelia očakávali, že tento rekord bude prekonaný túto nedeľu – o 110 rokov neskôr.

Vo Furnace Creek sídli návštevnícke centrum prírodného parku, pričom jeho súčasťou je aj turistami vyhľadávaný digitálny teplomer. V nedeľu popoludní sa pri ňom zhromaždili desiatky ľudí – niektorí z nich mali na sebe zo žartu kožuchy.



Južná Kalifornia aktuálne zápasí okrem horúčav aj s niekoľkými lesnými požiarmi, ktoré už spustošili viac ako 3 000 hektárov a viedli k evakuácii obyvateľstva. Podľa štátneho hasičského zboru je požiar pod kontrolou len na desať percent, čo vyvoláva obavy z ďalšieho vývoja.



Vlnu horúčav zažívajú celé Spojené štáty: mesto Miami v štáte Florida napríklad vydalo varovanie pred „nadmerným teplom“ – vôbec prvé vo svojich dejinách.

Fun photo! That thermometer is a great photo op! That said, it's simply a novelty thermometer, and is not the official sensor. :) https://t.co/bsrb7H3htN