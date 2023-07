Poliak zahynul na obľúbenom turistickom zjazde vo Vysokých Tatrách. Stratil kontrolu nad bicyklom, už mu nevedeli pomôcť

Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody vyšetrujú popradskí dopravní policajti.

Polícia vyšetruje tragický pád poľského cyklistu vo Vysokých Tatrách, v prípade začala trestné stíhanie, informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik s tým, že 37-ročný muž zahynul počas jazdy zo Sliezskeho domu v nedeľu 16. júla popoludní.

„Nebohý šiel na bicykli po ceste smerom na obec Tatranská Polianka. V pravotočivej zákrute prešiel s bicyklom pri brzdení do protismeru a zišiel mimo cesty vľavo v smere svojej jazdy. Následne narazil bicyklom do kríkového porastu a svojím telom do kosodreviny. Pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ priblížil hovorca.

Úlohu mohol zohrať aj alkohol v krvi

Dodal, že za ním idúci 44-ročný poľský cyklista pri prejazde rovnakej zákruty zišiel pri brzdení mimo vozovky vľavo v smere svojej jazdy a bicyklom taktiež narazil do kríkov. Pri páde utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie.

„Pri dychovej skúške na alkohol mu bola v dychu nameraná hodnota viac ako jedno promile. U nebohého bude požitie alkoholických nápojov zisťované pri pitve,“ dodal Džobanik.

Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody vyšetrujú popradskí dopravní policajti.