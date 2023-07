Chorvátsko zasiahla invázia čiernych vdov. Miestni sa obávajú, nemocnice nemajú dostatok protijedu

Na nebezpečného pavúka sú tamojší obyvatelia zvyknutí, doteraz ho však nenachádzali vo vlastných domovoch.

Obyvatelia chorvátskeho ostrova Rab bojujú s inváziou čiernych vdov. I keď sú tamojší na jedovatého pavúka zvyknutí, v uplynulom období sa vyskytli prvé prípady, v ktorých čierne vdovy našli priamo v obytných domoch, informuje CNN Prima News s odvolaním na správu portálu Sata 24.

„Patria do prírody. Rozhodne nie sme zvyknutí na to, že by sa pavúky vyskytovali na dvoroch či priamo v bytoch, ako je to v posledných mesiacoch. Nachádzame ich v krboch, pred vchodovými dverami či priamo v izbách,“ uviedla obyvateľka ostrova pre Sata 24.

Dostatok protijedov nemáme, informujú zdravotníci

Výskyt jedovatého pavúka znepokojuje obyvateľov deviateho najväčšieho ostrova v Chorvátsku najmä preto, že v zdravotníckych zariadeniach nemajú dostatok protijedu v prípade intoxikácie pacienta.

Túto informáciu potvrdil aj Inštitút urgentnej medicíny v Prímorsko-gorskokotarská župa, v správe ktorej sa ostrov nachádza.

„Podľa smerníc nie je pri uhryznutí vhodné ihneď aplikovať protijed. Z toho dôvodu liečime v našich ordináciách predovšetkým príznaky, ktoré sú u každého pacienta rôzne. V prípade vysoko rizikových prípadov, keď lekár rozhodne o podaní séra, je pacient poslaný na naše oddelenie,“ priblížil inštitút.

Snovačka jedovatá nazývaná aj čierna vdova je jedným z najjedovatejších pavúkov na svete. Na území Chorvátska sa najčastejšie nachádza na polostrove Istria a v oblasti Dalmácie. Je typická svojimi červenými škvrnami, ktoré sa nachádzajú na jej zadnej časti tela a pripomínajú tvar červeného kríža.