Nový prieskum Ipsosu pre Pravdu: Pomohli Matovičovi jeho fiatky?

Pozri sa ako vyzerá najnovší volebný prieskum .

Denník Pravda v sobotu zverejnil nový volebný prieskum agentúry Ipsos. Na otázku „Koho by ste volili?“ odpovedalo od 26. júla do 1. augusta 1001 respondentov. Najviac opýtaných označilo Ficov Smer (získal 20,3 percenta), ktorý už niekoľko mesiacov vo všetkých prieskumoch hladko vedie nad svojimi konkurentmi.

Druhé miesto patrí Progresívnemu Slovensku (PS) Michala Šimečku. Dosiahlo zatiaľ rekordnú hranicu 16,9 percenta. Na treťom mieste je Hlas Petra Pellegrinino. Zaznamenal však pokles, získal 13,4 percenta. Strana Igora Matoviča paradoxne rastie, čo značí, že jeho volebný ťah fiatkami u voličov predsa len na niekoho zafungoval.



OĽaNO a priatelia si prilepšili o necelé percento a získali 7,9 percenta. Naopak, vyzerá to tak, že kauza Borisa Kollára s jeho expriateľkou mu uškodila. Sme rodina je s 5,6 percentami na hranici zvoliteľnosti.

Boris Kollár. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na základe prieskumu by sa do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť strán a ako denník pripomína, zložiť akúkoľvek koalíciu by bolo podľa momentálneho rozloženia síl mimoriadne ťažké.



Podľa Pravdy by mohli vzniknúť celkovo len tri možné koalície. Vo všetkých by však museli byť najmenej štyri strany, čo sa ukázalo už v minulosti ako problém pre hladké a nekonfliktné fungovanie.

Ak by sa spojil Smer, Hlas, SNS a Republika, mali by dokopy 80 mandátov, a ak by sa k nim pridalo hnutie Sme rodina, spolu by mali 89 poslancov. Trojkoalícia Smeru, Hlasu a Sme rodina by mala len 65 mandátov a ak by sa k nim pridala SNS, získali by dokopy 74 mandátov.





Jednoduché by to však nebolo ani keby vládu skladal Michal Šimečka. Keby šli do koalície PS, Hlas a Saska, mali by iba 61 poslancov. V prípade, žeby sa spojili s KDH a Sme rodina mali by 79 mandátov. Vzhľadom na rozdielne kultúrno-etické a hodnotové otázky by však mali nepochybne problém vyjednávať.

Zdroj: Denník Pravda Reprofoto