Krajské mesto na Slovensku zavádza novú cenu za ročný lístok na MHD. Deti a mládež sa od septembra budú voziť za 1 €

Mesto chce týmto krokom podporiť používanie mestskej hromadnej dopravy.

Mestskú hromadnú dopravu (MHD) pre deti a mládež vo veku od šiestich do 18 rokov s trvalým pobytom v Prešove a obci Ľubotice za euro zavádza od 1. septembra mesto Prešov. S takzvaným evidenčným predplatným cestovným lístkom (PCL) budú môcť cestovať v prvom tarifnom pásme.

Euro za ročný lístok zaplatia deti a mládež vo veku od šiestich do 17 rokov a mládež od 17 do 18 rokov zaplatí za trojmesačný lístok rovnako euro. Snahou mesta je podľa primátora Františka Oľhu dlhodobo rozširovať a podporovať verejnú dopravu ako hlavný spôsob prepravy v Prešove.

„Vysoký podiel bezemisnej dopravy, hlavne trolejbusov, a prichádzajúce elektrobusy nám prinesú čistejšie mesto, kvalitnejšie ovzdušie a výrazne uľahčia cestovanie najmä do školy a do práce. Naším cieľom je v tomto prípade umožniť deťom a mládeži, aby mohli za svojimi krúžkami a športovou činnosťou dochádzať v rámci mesta Prešov bezplatne a aby na to nemuseli využívať prepravu osobnými vozidlami,“ uviedol Oľha.

Tomuto kroku podľa neho predchádzali mnohé rokovania a kompletná príprava a analýza zo strany dopravného podniku (DPMP) a rovnako veľký záujem obyvateľov o túto službu. Verí, že ju budú deti a mládež naplno využívať.