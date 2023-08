Uhrík a Marek Kotleba sa stretli v politickej relácii. Ľudí pobúrilo, že to bolo tesne pred výročím okupácie Československa

V relácii Sobotné dialógy mali dnes priestor na vyjadrenie Milan Uhrík a Marek Kotleba, reakciou na to bol tichý protest pred rozhlasom.

Do relácie Sobotné dialógy boli dnes pozvaní Milan Uhrík z politickej strany Republika a Marek Kotleba z ĽSNS. Pozvaný bol aj Andrej Danko z SNS, ktorý však účasť odmietol. Rozoberali situáciu na Slovensku aj zahraničné témy.

Pozvanie politikov do relácie ľudí pobúrilo

„Pozvanie politikov strán, ktoré sa nikdy jasne nedištancovali od prejavov extrémizmu vo svojich radoch, považujeme za ďalší prejav nebezpečného trendu ich pokračujúcej legitimizácie v slovenskej politike a spoločnosti,“ píše iniciatíva Zabudnuté Slovensko na Facebooku.

Na tichom proteste sa podľa informácií zo statusu zúčastnia ľudia, ktorí prežili holokaust, ktorých rodiny boli jeho obeťami, aj historik, ktorý sa touto témou zaoberá. Súčasťou protestu sú podľa ich slov aj odporcovia oboch totalít, fašistickej aj komunistickej.

„Milan Uhrík, ktorý sa svojho času odmietol k holokaustu vyjadriť s argumentom, že vtedy nežil a nie je historik, tak bude mať príležitosť dovzdelať sa.“ Za poburujúci považujú Zabudnuté Slovensko aj fakt, že sa relácia so spomenutými politikmi odvysiela tesne pred výročím okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.

O voľbách a spolupráci

V relácii Sobotné dialógy preberali Uhrík a Kotleba známe témy týkajúce sa aj vystúpenia z Európskej únie, o ktorom sa už niekoľkokrát zmienili obaja politici. Okrem toho sa vyjadrili aj k nadchádzajúcim voľbám a potenciálnym koaličným partnerom.

Podľa Uhríka strana SMER-SD prešla reflexiou, zmenili sa politické okolnosti a nevylučuje s nimi spoluprácu. „Neviem garantovať, či SMER je alebo nie je polomafiánska strana... ak budeme spoločne vo vláde, nedovolíme, aby sa vrátili ľudia ako Kočner,“ povedal.

Kotleba zase uviedol, že si vie predstaviť spoluprácu s každou stranou, s ktorou bude mať ĽSNS prienik vo volebnom programe. Podľa najnovších prieskumov má strana iba 0,3 percenta, Republika 6,3 percenta. Na nízke čísla strany reagoval Uhrík slovami, že by bolo podľa neho rozumné a logické vzdať sa.

Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynie v noci z nedele na pondelok (20. – 21. augusta) 54 rokov. V dôsledku okupácie zomreli desiatky ľudí a ďalšie stovky utrpeli ťažké zranenia. Invázia poznačila dianie v krajine na viac ako 20 rokov.

Vystúpenie z EÚ či „pomoc“ domácim

Uhrík v Sobotných dialógoch priznal, že je za vystúpenie z Európskej únie aj NATO. „Odmietame súčasnú politiku Európskej únie,“ povedal a dodal, že je za slobodné cestovanie v rámci EÚ, potláčanie nelegálnej migrácie, a Alianciu označil za „prežitok studenej vojny“. Za svoj názor sa nehanbí, podľa vlastných slov je naň hrdý.

Otázka, či je morálne brať 10-tisíc eur mesačne od inštitúcie, ktorú kritizuje, Uhríka zrejme pobúrila a slová sa hľadali ťažšie. Podľa neho Slovensko nevstupovalo do Európskej únie, aby mu určovala, ako majú vyzerať rodiny, aby rozhodovala o imigrantoch a o tom, čo majú Slováci jesť.

Politici sa vyjadrili aj k situácii na Ukrajine. Podľa Kotlebu je dodávanie vojenskej techniky priame zapojenie do konfliktu, na čo ho viackrát moderátorka upozornila. Argumentoval tým, že ľudia na Slovensku žijú „LTT“ a treba pomáhať im.

Ďalšia otázka bola smerovaná na Uhríka, keď sa ho moderátorka opýtala, prečo si myslí, že dlhodobo neutrálne Švédsko a Fínsko chcú vstúpiť do NATO. Podľa neho to môže byť strachom. „Podali si žiadosť, uvidíme, ako to dopadne... Myslím si, že NATO nie je bezpečnostným štítom,“ povedal. „NATO je súčasťou problémov, nie riešení... je predĺženou rukou USA,“ dodal.

Zuzana Čaputová o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy:

„Išlo o najväčšiu vojenskú operáciu po 2. svetovej vojne, hovoríme o výskyte na našom území vyše pol milióna vojakov, nehovoriac o vojenskej technike, preto je dôležité, aby sme si pripomínali tieto udalosti spred niekoľko rokov dozadu, aby sme si pripomínali všetky obete ľudí, ktorí položili životy.“