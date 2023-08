Vlak 90-ročnému starčekovi amputoval nohu. V Trenčianskom kraji sa snažil naskočiť, keď sa už vlak hýbal

Zranený muž je hospitalizovaný v kritickom stave.

Starší pán sa v Trenčianskom kraji na poslednú chvíľu usiloval naskočiť na odchádzajúci rýchlik. Pre slabšiu fyzickú kondíciu a obmedzenú mobilitu sa mu však do vlaku nepodarilo dostať. Rýchlik ho nešťastne zachytil, vtiahol na koľaje a amputoval mu ľavú dolnú končatinu, informuje polícia na Facebooku.

Podľa informácií od polície sa pán do vagóna nesnažil dostať z nástupišťa, ale zo strany koľajiska. „Dosiahnuť na prvý schodík osobného vagóna z úrovne koľajového zvršku je vo veku 90 rokov nepredstaviteľné. Ide o vzdialenosť cca 60 cm,“ upozornili policajti.

Zraneného muža okamžite previezli do nemocnice, no momentálne je stále v kritickom stave. Policajti varujú verejnosť pred neuváženým konaním. „Apelujeme na cestujúcich, aby radšej „obetovali“ nejakú hodinku navyše a nepokúšali sa na poslednú chvíľu naskočiť do vlaku. Takéto konanie môže končiť s fatálnymi následkami na zdraví prípadne smrťou,“ uzavreli.