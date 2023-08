Slovenskom sa šíril obludný hoax o únoscoch detí. Agresiu a nadávky si odniesla nevinná žena

Facebooková stránka Fakty Sk v reťazovom statuse šírila klamstvá o tom, že sa po východnom Slovensku pohybujú ľudia, ktorí unášajú deti a predávajú ich do zahraničia. Vystrašení rodičia príspevok vo veľkom zdieľali.

Na internete sa v posledných dňoch šíril virálny príspevok, ktorý nebol založený na pravde. Status s tisíckami zdieľaní upozorňoval na údajných únoscov detí a medzi ľuďmi vyvolal paniku. Na šírenie klamstiev zneužili identitu nevinnej ženy, na ktorú sa zvalila vlna agresie a vulgárnych nadávok, informuje polícia na stránke Hoaxy a podvody.

Klamstvá medzi Slovákmi šírila facebooková stránka Fakty Sk, ktorú už medzičasom zablokovali. V reťazovom statuse písala o tom, že sa po východnom Slovensku pohybujú ľudia, ktorí unášajú deti a predávajú ich do zahraničia. „Táto žena kradne deti. Naláka ich do auta a potom ich z auta nepustí. Pracuje s dvomi mužmi, ktorí ich potom vezú do Bratislavy cez rakúske hranice. Ľudia, dávajte si pozor na svoje deti. Neviem, čo s nimi robia, či ich predávajú na orgány alebo čo,“ znie úvod poplašnej správy.

Vystrašení rodičia hoax masovo zdieľali a rozposielali ďalej. „Tieto prevzaté príspevky majú takmer 5-ciferné počty zdieľaní,“ uviedli policajti a potvrdili, že o skutku neevidujú žiadne oznámenie. „Môžeme potvrdiť, že príspevok sa nezakladá na pravde. O stanovisko sme požiadali priamo OR PZ v Kežmarku, kde neevidujú oznámenia obdobného charakteru,“ dodali.

Odniesla si to nevinná žena

Z vymysleného incidentu v statuse neprávom obvinili nevinnú ženu, ktorá sa obrátila na políciu. „Včera večer narýchlo vytvorený profil napísal o mne príspevok, ktorý prezdieľalo 6-tisíc ľudí a nie je pravdivý. Vyhrážajú sa mi ľudia v komentároch, že mi dolámu ruky, zbijú ma, keď kradnem deti. Vraj som teraz na východnom Slovensku, ale nachádzam sa v okrese Senec so svojím synom,“ zverila sa zúfala žena.

Policajti v dôsledku šírenia statusu opätovne vyzvali občanov, aby si overovali informácie, ktoré chcú ďalej šíriť. „V opačnom prípade totiž hrozí presne takýto scenár – ľudia sa v komentároch zbavia doslova všetkých zábran, o ich nepravde ich nepresvedčia ani fakty,“ varujú.