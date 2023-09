Cristiano Ronaldo príde už tento mesiac na Slovensko. Kedy a kde ho uvidíme?

Slovenskí fanúšikovia uvidia jedného z najlepších hráčov sveta už čoskoro naživo.

Ako píšu Športky, na Slovensko by mala doraziť už tento mesiac futbalová superhviezda Cristiano Ronaldo. Uvidíme ho kopať do lopty a to rovno na Tehelnom poli v Bratislave.



Ronaldo totiž nechýba v nominácii trénera Portugalska Roberta Martineza na zápasy futbalovej kvalifikácie Majstrovstiev Európy 2024 proti Slovensku a Luxembursku. Slovensko si s Portugalskom zmeria sily už o týždeň v piatok 8. septembra.



Výkop na Národnom futbalovom štadióne je naplánovaný na 20.45 h. Ronaldo bude mať v reprezentačnom tíme aj spoluhráča z jeho súčasného tímu Al Nassr, stredopoliara Otavia Monteira.



Portugalská hviezda opustila minulý rok anglický Manchester United a vzala lukratívnu ponuku v saudskoarabskom klube. V krajine nad ním dokonca prižmúrili oko a môže tak bývať so svojou priateľkou Georginou Rodriguez, aj keď spolu nie sú zosobášení, hoci zákon zakazuje nezosobášeným párom žiť v jednej domácnosti.