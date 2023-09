Prieskum pre TA3: Smer má pred Progresívnym Slovenskom náskok o 6 %, najdôveryhodnejším politikom je Robert Fico

Strana Hlas-SD si oproti polovici augusta polepšila o 2 percentá voličských hlasov. Dve najsilnejšie strany, naopak, prišli o malú časť voličov.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase tohto prieskumu (od 27. augusta do 2. septembra), 14,9 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť.

Ďalších 19,2 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 65,9 % oprávnených voličov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre televíziu TA3 vypracovala agentúra SANEP.

Vyhral by Smer-SD

Parlamentné voľby by vyhral Smer so ziskom 21,4 percenta hlasov, čím si táto strana pohoršila oproti polovici augusta o 0,6 percenta.

Druhé miesto by obsadila strana Progresívne Slovensko na čele s jej predsedom Michalom Šimečkom so ziskom 15,6 percenta. Strana si tak oproti polovici augusta pohoršila o 0,2 percenta voličskej priazne.

Strana Hlas-SD by koncom augusta skončila na treťom mieste so ziskom 15 percent. Strana si tak oproti polovici augusta polepšila o 2 percentá voličských hlasov.

Štvrtá by teraz skončila Republika so ziskom 8,4 percenta.

Ďalej nasleduje strana SaS (6,1 percenta) a KDH (6 percent). Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina (5,9 percenta) a strana SNS so ziskom 5,5 percenta.

Robertovi Ficovi dôveruje 32 % ľudí

Najdôveryhodnejším politikom je podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP naďalej predseda Smeru Robert Fico. Dôveruje mu 32 percent opýtaných. Hneď za lídrom Smeru je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej dôveruje 31 percent opýtaných.

Lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu vyjadrilo dôveru 26 percent, expremiérovi Eduardovi Hegerovi 19 percent. Nasleduje Boris Kollár, Michal Šimečka, Richard Sulík, Milan Uhrík, Milan Majerský a Igor Matovič.

Prieskum agentúry SANEP bol realizovaný od 27. augusta do 2. septembra a zúčastnilo sa na ňom 1 635 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.