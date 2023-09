Nové informácie o nehode na motokrose v Žaškove. K nehode došlo na juniorských pretekoch, motorkár stratil kontrolu nad vozidlom

K incidentu došlo v nedeľu 3. septembra 2023.

Na motokrosových pretekoch v Žaškove v okrese Dolný Kubín vrazil v nedeľu motocyklista do divákov a zranil štyri deti. Incident opísal aj jeden z divákov, ktorí sa na udalosti v danom čase nachádzali, informuje Nový Čas.

„Boli to preteky juniorov. Jeden nezvládol riadenie a vletel do ľudí. Bola tam mama s asi 10-ročným synom a ešte pri nich stáli tri približne rovnako staré deti. Mama so svojím chlapcom utrpeli ľahšie zranenia, a čo viem, previezli ich do nemocnice v Dolnom Kubíne. Po vážnejšie zranené dieťa priletel vrtuľník,“ uviedol pre Nový Čas jeden zo svedkov. Jeho výpoveď potvrdila aj hovorkyňa leteckej zdravotnej záchrannej služby Zuzana Hopjaková.

Deti previezli do okolitých nemocníc

Podľa Viliama Sládeka z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby dokopy transportovali vrtuľníkom až štyri maloleté osoby do okolitých nemocníc v Martine, Banskej Bystrici a Dolnom Kubíne.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriely Kremeňovej sa prípadom zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne.

„Začal trestné stíhanie a momentálne prebiehajú procesné úkony. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť v tomto štádiu žiadne bližšie informácie,“ dodala.