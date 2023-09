FOTO: Vážna dopravná nehoda na R1 pri Trnave. Zrážku dvoch áut a sanitky zavinil opitý vodič

Ide už o druhú vážnu nehodu cez víkend na diaľnici R1.

Diaľniční policajti v sobotňajších skorých ranných hodinách dokumentovali vážnu dopravnú nehodu na diaľnici R1 pri pumpe Vlčkovce. Zrážku sanitky a dvoch osobných áut údajne zavinil 33-ročný vodič osobného vozidla podgurážený alkoholom, píše polícia na svojom Facebooku.



„33-ročný vodič s PN evidenčným číslom nezvládol asi 6,5 km pred Trnavou riadenie auta Škoda Superb a narazil do tlmiacich zábran na pumpe Vlčkovce. Náraz ho odhodil späť na diaľnicu R1, kde do neho narazilo ďalšie auto a vodič so sanitkou,“ priblížili policajti.

Pri nehode sa zranili 3 osoby a tie boli prevezené s rôznymi zraneniami do nemocnice. Posádka RZP vyviazla bez vážnejších zranení.

Polícia podrobila vodičov dychovým skúškam na alkohol. V dvoch prípadoch boli negatívne, pozitívnu hodnotu mal vodič Škody Suberb, ktorý mal v dychu 0,64 mg/l, čo je viac ako 1,3 promile. Policajti ho krátko pred treťou hodinou ráno obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajnú stanicu. Muž je podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

„Ide už o druhú vážnu nehodu cez víkend na diaľnici R1. Včera po osemnástej hodine došlo k ďalšej tragickej nehode za Sládkovičovom. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť na cestách. Pri nehode nejde len o rozbité plechy, ale najmä o životy a zdravie všetkých, ktorí sú účastníkmi nehody. Myslite na to pri každej jazde,“ uzavreli policajti.