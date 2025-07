Maxime Tessier, obhajca odsúdeného sexuálneho predátora Joëla Le Scouarneca, zomrel za nejasných okolností.

Francúzsky lekár Joël Le Scouarnec, odsúdený na 20 rokov za znásilnenie a sexuálne násilie na pacientoch, prišiel o svojho právneho zástupcu Maxima Tessiera, ktorý pravdepodobne spáchal samovraždu. Miestny prokurátor Frédéric Teillet v stredu v meste Rennes potvrdil, že okolnosti smrti právnika sú predmetom vyšetrovania.

Maxime Tessier, vekom 34 rokov, bol jedným z dvoch advokátov zastupujúcich 74-ročného Le Scouarneca, uznaného za jedného z najväčších sexuálnych predátorov v histórii Francúzska. Obhajcovia detí pri tejto príležitosti upozornili na systémové zlyhania, pričom prokuratúra označila bývalého lekára za „diabla v bielom plášti“.

Le Scouarnec sa sexuálneho násilia dopúšťal v období od roku 1989 do roku 2014 vo viac ako 30 nemocniciach. Medzi jeho obeťami boli najmä deti, priemerný vek obetí bol 11 rokov, no jeho skutky sa dotkli aj ľudí vo veku od jedného do 70 rokov. Lekár si viedol denníky s údajmi o svojich zločinoch a mien obetí, ktoré sa tak niektoré o útokoch dozvedeli až z týchto dokumentov.

Podľa francúzskych médií by počet obetí mohol presiahnuť 299 a blížiť sa k 400, ale mnohé z nich nikdy neidentifikovali alebo sú ich prípady premlčané. Spravodajský web France 24 poukázal na kritiku ignorancie verejnosti voči prípadom Le Scouarneca na rozdiel od celosvetového pobúrenia prípadom Gisele Pelicotovej, ktorú jej manžel dlhé roky drogoval a ponúkal na znásilňovanie neznámym mužom.