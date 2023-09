Onedlho začnú zanikať pohotovosti pre deti, rodičia budú musieť cestovať do susedných miest

Týka sa to 21 ambulancií.

Poverený minister zdravotníctva Michal Palkovič podpísal vyhlášku, podľa ktorej postupne zanikne 21 ambulancií. Tvrdí, že tieto zmeny sú nevyhnutné, pretože chýbajú detskí lekári. Podľa RTVS však regióny zatvorenie odmietajú.

Zmeny sa majú začať v októbri, keď zatvoria prvých šesť detských pohotovostí, ktoré dnes nikto neprevádzkuje. Postupne majú zavrieť ďalších pätnásť, rodičia tak budú musieť s deťmi chodiť do iných miest.

„Potrebujeme laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie metódy, aby to nebolo len formálne navštívenie APS, kde vám maximálne zmerajú teplotu a to je všetko, čiže toto je tá snaha za zmenou jednotlivých bodov,“ argumentuje Palkovič. V praxi to znamená, že napríklad po zatvorení detskej pohotovosti v Sabinove budú od júla 2024 musieť deti chodiť do Prešova.

Sabinovský primátor Michal Repaský však vraví, že sa proti tomuto rozhodnutiu chcú odvolať. „Využijeme opravné prostriedky, aby sme sa odvolali proti tomuto rozhodnutiu, pretože sme spádová oblasť so 60-tisíc obyvateľmi, kde je od 0 do 14 rokov okolo 14-tisíc detí. Do 18 je to vyše 20-tisíc, čiže tieto deti si zaslúžia starostlivosť.“

V Námestove zas proti rozhodnutiu spísali petíciu. Ani 22-tisíc podpisov však nestačilo, rodičia budú musieť dochádzať do Trstenej, čo môže trvať aj viac ako hodinu. Hornooravská nemocnica v Trstenej ponúkla zriadiť vysunuté pracovisko v Námestove, aby tam mohla detská pohotovosť ostať. Momentálne preberajú finančné detaily.

Ako sa budú zatvárať pohotovosti v rokoch 2023-2024



Od októbra 2023 sa rušia detské pohotovosti, ktoré už dnes nefungujú:

Bánovce nad Bebravou – presun do Trenčína

Malacky – starostlivosť presunutá do Bratislavy

Moldava nad Bodvou – presun do Košíc

Púchov – presun do Považskej Bystrice

Revúca – presun do Rimavskej Soboty

Zlaté Moravce – presun do Nitry



Druhá fáza rušenia 2. júla 2024:

Galanta – presunie sa do Dunajskej Stredy

Košice-okolie – presunie sa do Košíc

Medzilaborce – presunie sa do Humenného

Myjava – presunie sa do Skalice

Námestovo – presunie sa do Trstenej

Nové Mesto nad Váhom – presunie sa do Trenčína

Piešťany – presunú sa do Trnavy

Ružomberok – presunie sa do Dolného Kubína

Sabinov – presunie sa do Prešova

Senica – presunie sa do Skalice



Tretia fáza od novembra 2024:

Dubnica nad Váhom – presunie sa do Považskej Bystrice

Kráľovský Chlmec – presunie sa do Trebišova

Partizánske – presun do Topoľčian

Pezinok – presunie sa do Bratislavy

Šaľa – presunie sa do Nových Zámkov