Slovenské dievčatá pijú viac energetických nápojov, pravidelne raňajkuje len tretina z nich. Chlapci sú na tom o niečo lepšie

Národná správa Health Behaviour in School Aged Children Slovensko prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia 11-, 13- a 15-ročných školákov.

Každý pracovný deň raňajkuje iba tretina (31 až 34 percent) dievčat vo veku 13 a 15 rokov. Pri chlapcoch je to zase 43 až 45 percent. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022.

U dievčat vo veku 13 rokov klesla tiež konzumácia ovocia aj zeleniny a narástla spotreba energetických nápojov. Naopak, v prípade chlapcov počas posledných štyroch rokov klesla konzumácia sladkostí a sladených nápojov.

„Iba tretina 11-ročných dievčat a chlapcov (29 až 32 percent) zahŕňa ryby do svojho jedálnička aspoň raz týždenne,“ uvádza štúdia.

S rodinou stoluje polovica dievčat

Štúdia tiež ukázala, že asi polovica 13- a 15-ročných dievčat pravidelne stoluje s rodinou väčšinu dní. „V dnešnom svete mnohokrát nemáme čas si sadnúť a zdieľať prítomné okamihy s rodinou ani pri stole,“ hovorí Jarka Kreškóciová, autorka projektu Zeleninkové šialenstvo – celoročného edukačného programu zameraného na prevenciu detskej obezity.

„Tínedžerky opantáva svet krásy a materiálneho bohatstva v médiách, nie šúpanie zeleniny a príprava jedla v kuchyni. Uniká nám generačné poznanie, že aké hodnoty deťom odovzdáme, také sa nám v jeden deň vrátia,“ dodala Jarka Kreškóciová.