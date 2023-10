ZOZNAM: Toto sú jediné otvorené hraničné priechody s Poľskom

Na severe Slovenska uzavreli viacero hraničných priechodov s Poľskom. Cez viaceré sa ľudia dostanú iba pešo.

Na poľsko-slovenskej hranici v noci na stredu dočasne uzavreli niektoré priechody. Ide napríklad o viaceré priechody na severe Slovenska.



Ján Kurňava, primátor Spišskej Starej Vsi, do ktorej katastra patrí priechod Lysá nad Dunajcom, tvrdí, že štát ich na situáciu vôbec neupozornil. „Bol som si to osobne ráno preveriť a zistili sme, že sú tam zátarasy a armáda a polícia nepúšťajú žiadne autá. Kontaktoval som okresný úrad, s prednostnom máme stretnutie v Kežmarku, mali by sme dostať bližšie informácie,“ uviedol.

V prihraničnej oblasti podľa neho obyvatelia často chodia do Poľska a dotkne sa to aj zamestnancov miestnej spoločnosti Zastrova, ktorí dochádzajú z poľských prihraničných obcí. „Sme z toho sklamaní, sme v Európskej únii a neverím, že migrantov zo Slovenska do Poľska chodí cez tento hraničný priechod toľko, respektíve či vôbec tu nejakí sú. Náhodné kontroly boli spomínané v médiách, nikto však nehovoril, že priechod úplne uzavrú,“ zdôraznil Kurňava.

8 cestných hraničných priechodov, kde je možné prekročiť hranice:

Radoszyce – Palota

Barwinek – Vyšný Komárnik

Muszynka – Kurov

Piwniczna-Zdrój – Mníšek nad Popradom

Jurgów – Podspády

Chyžné – Trstená

Korbielów – Oravská Polhora

Zwardoň – Skalité

Tri železničné priechody:

Lupków – Palota/Medzilaborce

Muszyna – Plaveč

Zwardoń – Skalité

11 hraničných priechodov určených len pre peších:

Oženna – Nižná Polianka

Konieczna – Becherov

Leluchów – Čirč

Niedzica – Lysá nad Dunajcom

Łysa Polana – Tatranská Javorina

Chochołów – Suchá Hora

Winiarczykówka – Bobrov

Ujsoły – Novoť

Bór – Oščadnica/Vreščovka

Zwardoń – Mýto

Jaworzynka – Čierne-Skalité