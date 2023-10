Hlina obvinil Majerského z toho, že pochoval koalíciu s Progresívnym Slovenskom. Predseda KDH je podľa neho vydierateľný

Alojz Hlina na sociálnej sieti ostro zaútočil na predsedu KDH Milana Majerského.

Poslanec SaS a bývalý predseda KDH Alojz Hlina na sociálnej sieti obvinil svojho bývalého kolegu a terajšieho šéfa hnutia KDH Milana Majerského. Majerský podľa jeho slov vedome pochoval alternatívnu koalíciu s Progresívnym Slovenskom len preto, že je vydierateľný Robertom Ficom.

V príspevku tak Hlina reagoval na vyjadrenia Majerského, ktorý vo štvrtok odmietol vytvorenie koalície so Smerom, rovnako tak však zamietol aj spájanie sa s progresívcami. Podľa Hlinu Fico potreboval, aby Peter Pellegrini nemal iné možnosti ako ísť do vlády s lídrom Smeru.

Majerského odmietnutie vytvorenia alternatívnej koalície s PS tak zapríčinilo, že Pellegrini nemá na výber a musí pristúpiť k dohode s bývalými kolegami zo Smeru.

„A kto to zabezpečil? No predsa Milan Majerský. Iniciatívne vysielal signály - utekal do centrály Smeru, rozprával, ako musí PS zásadne zmeniť svoj program, ako aj to, ako ide KDH do opozície,“ napísal Hlina v príspevku. Dodáva však, že nejde o zlyhanie celého hnutia KDH, ale len jeho lídra.

Smer podľa Hlinu vydiera Majerského

Hlina dokonca tvrdí, že sa Smeru podarilo presvedčiť Majerského prostredníctvom vydierania.

„Majerský by pred nástupom do funkcie župana nevedel zaplatiť z úspor ani rekonštrukciu kúpeľne vo svojom panelákovom byte. Vo funkcii župana sa mu však začalo dariť, ale my, čo sme nepadli z hrušky, vieme, že ani z platu župana a ani z platu europoslankyne neviete postaviť na hektárovom pozemku miliónovú haciendu (interval 1 500 000 až 2 000 000 eur). Mimochodom, hektár je 10 000 m2 a na taký pozemok s výhľadom na Vysoké Tatry musíte mať viac ako len založený byt v levočskom paneláku,“ tvrdí bývalý šéf KDH s tým, že mu to je proti srsti, no Majreského považuje za vidierateľného.

Hlina v závere poznamenal, že na rizikovosť Majerského už upozorňoval v minulosti.

„Majerský je vydierateľný a vydierajú ho ľudia, ktorým záleží na tom, aby to dopadlo tak, ako to ide dopadnúť,“ dodal Hlina.