Zuzana Čaputová: Ak by bol Robert Kaliňák nominantom na ministra vnútra, prekážkou by bolo, že je obvinený

Podľa prezidentky nemá prokuratúra fungovať pod politickým vplyvom.

Do relácie Na Telo zavítala prezidentka Zuzana Čaputová. S moderátorom Michalom Kovačičom sa rozprávali o voľbách, rozhovoroch s lídrami strán či víťazom volieb, ale aj o tom, koho si vie predstaviť na poste ministra vnútra.

V úvode vysvetlila, prečo dostal Robert Fico na získanie potrebného počtu poslancov 14 dní. Prezradila, že ju o to požiadal sám víťaz volieb a dĺžka tejto doby nie je ničím nezvyčajná. Uviedla, že v minulosti mali predsedovia víťaznej strany aj kratšiu lehotu. Nejde teda podľa nej o to, aby ukázal, ako bude vyzerať vláda, ale o to, že má väčšinu v parlamente.

Ak by to Robert Fico nestihol do dvoch týždňov, poverenie by podľa prezidentky exspirovalo a dostal by ho predseda PS Michal Šimečka. Zuzana Čaputová zároveň apeluje na politikov, aby urobili všetko preto, aby vládu zostavili, inak budú riešením jedine predčasné voľby.

Prezidentka sa tiež vyjadrila, že na stretnutiach s lídrami strán išli jej pocity a dojmy bokom a jednanie bolo čisto pragmatické. Zároveň si uvedomuje svoje povinnosti a tie si spĺňa. Na otázku, aké veci riešila s Robertom Ficom počas rozhovoru, sa vyjadrila, že spolu neriešili osobné veci, napriek tomu, že dlhodobo čelí útokom na svoju osobu z jeho strany. „Z mojej strany je možné očakávať vecný prístup v princípe s ústavou,“ povedala.

V relácii Na Telo neskôr spomenula aj jej žalobu na Roberta Fica, ktorú podľa jej slov podala po štyroch rokoch útočenia. Prezidentka sa následne vyjadrila aj k špeciálnej prokuratúre.

„Ak sa nejaká vládna moc rozhodne zrušiť špeciálnu prokuratúru, ťažko by sa tam hľadala kolízia s ústavou,“ povedala. Považovala by to ale za nevhodné a nešťastné, rovnako ako zmenu zákona, ktorá by bola potrebná na výmenu špeciálneho prokurátora. „Prokuratúra nemá fungovať pod politickým vplyvom,“ dodala.

Na otázku, či by prezidentka vnímala ako prekážku, keby bol Robert Kaliňák nominantom na ministra vnútra, pričom je obvinený, odpovedala kladne. Zároveň konkrétne neodpovedala, či by mala problém vymenovať za ministerku vnútra Denisu Sakovú z Hlasu.

„Ak by sa obvinená osoba mala stať ministrom vnútra, to by som považovala za veľmi spornú nomináciu“, povedala prezidentka a dodala, že má prezident podľa nej možnosť odmietnuť nominanta, pri ktorom má závažné pochybnosti.

Okrem spomenutých prišlo aj na tému Ukrajiny a prebiehajúcej vojny v nej. O tom, že Slovensko zatiaľ neposlalo Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci, rozhodlo podľa Zuzany Čaputovej aj to, že nešlo len o muníciu. „Keby to bola len munícia, bola by to úplne iná otázka, úplne iný predmet debaty,” povedala.



Dodala, že je potrebné rešpektovať výsledok volieb a počkať na závery rokovaní o novej vláde – o to viac, ak v balíku pomoci nemalo ísť len o náboje. „O prípadnom oslabení obranných spôsobilostí musí rozhodnúť nová vláda,” uviedla a opätovne zdôraznila, že jej postoj nebol vyjadrením nesúhlasu s vojenskou pomocou Ukrajine. Poukázala tiež na konzistentnosť svojho postoja a jej podpory vojensky pomáhať Ukrajine, ktorá sa bráni agresii na svojom území.