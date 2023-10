Veľké chlpaté pavúky lezú na Slovensku ľuďom do obývačiek aj záhrad. Pred ženou pri Nitre strehúň predviedol až polmetrový skok

Strehúne vyliezajú na jeseň z nôr za teplom alebo párením.

Na Slovensku sa v posledných týždňoch množia strety s pavúkom strehúňom škvrnitým. Ten žije vo viacerých oblastiach krajiny, dokáže doskočiť na vzdialenosť pár desiatok centimetrov a v prípade potreby bolestivo hryzie. Ľudí dokáže vystrašiť, pretože dorastá do veľkosti menšej ľudskej dlane.

„Sú tmavohnedé, brucho je čierne, končatiny sú svetlé, najmä ich spodná časť. Sú husto ochlpené, chĺpky sú svetlé, sivej farby. Tento tzv. aj stepný pavúk žije pod zemou, väčšinou na piesočnatých pobrežiach riek,“ opisuje najväčšieho pavúka Slovenska Národné toxikologické informačné centrum.



Na jeseň tieto až 10-centimetrové tvory vyliezajú z nôr za teplom a samce navyše hľadajú samice na párenie, takže sa pavúky dostávajú do kontaktu s ľuďmi oveľa častejšie. Stretnutia s pavúkom teraz pre denník Pravda opísali dve Slovenky.

Strehúň predviedol polmetrový skok

Študentka veterinárstva Romana našla pavúka v konskej stajni v okrese Nové Zámky, navyše ho nakoniec zbadala vo vlastnej obývačke. „Hneď mi napadlo, že môže byť jedovatý. Zľakla som sa, a aby neušiel, rýchlo som išla do kuchyne po misku, ktorú som nad neho položila. Potom som volala rodičom s tým, že máme v dome tarantulu. Naozaj mi ju pripomínal,“ podotkla.



Veľkého pavúka našla doma aj Marcela z okresu Nitra, ktorá ho zbadala v bazéne. „Odokryla som solárnu plachtu a zbadala som ho, chudáčika. Zobrala som teda z pieskoviska také vedierko zmutované s krhličkou, nabrala som ho a opatrne vyliala vodu, nech si konečne strehúň môže vydýchnuť,“ opísala situáciu.

Pavúk bol podľa nej veľký ako jej dlaň, pričom priamo pred ňou jej predviedol približne polmetrový skok. „Ale tešila som sa, že som ho stretla naživo, keďže nie každý má to šťastie. Teda pre veľa ľudí by to bolo na infarkt, ale ja som rada, že nám to na záhrade žije,“ doplnila.