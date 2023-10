Bratislavskí colníci zhabali stovky falošných Pokémon kartičiek aj balíčkov FIFA. Páchateľovi hrozí pokuta takmer 70-tisíc eur

Tento rok bratislavskí colníci zasiahli na ulici Stará Vajnorská už druhýkrát.

Bratislavskí príslušníci finančnej správy pokračujú v odhaľovaní falšovaných kartičiek. Informujú, že naposledy našli pri kontrole motorového vozidla u 54-ročného Číňana kartónové krabice s tisíckami kartičiek a obalov Pokémon, ako aj futbalové kartičky FIFA World Cup a balíčky s motívom európskeho šampionátu EURO 2024.

Škodu Finančná správa SR vyčíslila na viac ako 6 000 eur. V kartónových krabiciach bolo 510 balíkov kariet Pokémon, 29 ks obalov Pokémon, 588 kusov kartičiek FIFA World Cup a 24 kusov balíčkov EURO 2024.

Hliadka colníkov odhalila úlovok na ulici Stará Vajnorská. Muž nevedel k obsahu auta predložiť potrebné doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia, preto tovar skončil v rukách príslušníkov finančnej správy.

Obdobný prípad riešili v rovnakej lokalite aj v apríli, keď objavili vo vozidle iného občana čínskej národnosti 3 508 balíčkov kariet Pokémon a 184 balíčkov. Ak by sa materiál na jar dostal na trh ako originál, škoda by predstavovala 22 692 eur. V oboch prípadoch sa realizujú kroky podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Páchateľovi hrozí pokuta až do výšky 67 000 eur a prípadne aj trestné stíhanie.