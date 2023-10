Štedré odmeny: firma zo susedného štátu prekvapila 3 000-eurovými bonusmi pre všetkých

Šéf firmy Red Bull Mark Mateschitz prekvapil svojich zamestnancov bonusmi vo výške 2 996 eur. Odmena, ktorú dostanú všetci zamestnanci firmy v Rakúsku pred Vianocami, je podľa portálu LAD Bible výraznejšie vyššia, ako sa pôvodne očakávala.





Zamestnanci sa o odmenách dozvedeli v e-maile, v ktorom bolo napísané: „Som rád, že Vám môžem oznámiť, že okrem percentuálneho zvýšenia platu od roku 2024 dostane navyše každý pracujúci v Rakúsku aj dobrovoľnú jednorazovú platbu, ktorá má kompenzovať infláciu v roku 2023.“

Po prevzatí firmy nejde o jeho prvý prejav vďaky zamestnancom. Len nedávno minul 93 983 eur, aby poslal 50 ľudí na Island a desiatky ľudí do mexického Cancúnu. Štedrý bonus reflektuje skvelé komerčné výsledky firmy Red Bull. Tento rok výrobca energetických nápojov zaznamenal nárast tržieb o 23 % a dosiahol zisk 9,6 miliardy libier.

Tridsaťpäťročný šéf firmy Mateschitz sa po minuloročnej smrti svojho otca stal čerstvým európskym miliardárom. Vďaka zisku 49-percentného podielu vo firme sa s majetkom okolo 32,7 miliardy eur objavil na 37. mieste zoznamu svetových miliardárov magazínu Forbes.

Red Bull heir Mark Mateschitz has been labelled as the richest millennial in Europe - and 37th richest on the planet - after he inherited Dietrich Mateschitz' fortunes



Forbes reports him to have a networth around ~$34.7 billion 😯💸 pic.twitter.com/apz7e6eT2C