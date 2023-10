AKTUÁLNE: Minister vnútra odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana

Novým dočasným prezidentom Policajného zboru bude Rastislav Polakovič.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD vo štvrtok odvolal prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana. Rozhodnutie označil za nevyhnutný krok k tomu, aby polícia začala plniť svoje skutočné poslanie v súlade so zákonom. Šutaj Eštok sa s Hamranom ani nestretol, rozhodnutie mu oznámil písomne listom. Dal ho preradiť do Popradu, kde by sa mal hlásiť už v piatok ráno.



„Dôvodom odvolania sú vážne výhrady voči vnášaniu politických a osobných postojov do výkonu funkcie policajného prezidenta,“ uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann. „Minister vyjadril výhrady aj voči dlhodobo nedostatočnej činnosti polície v konaní voči nelegálnej migrácii,“ dodal hovorca.



Novým dočasne povereným prezidentom Policajného zboru bude Rastislav Polakovič. Ministerstvo chce štandardným spôsobom čo najskôr obsadiť post riadne vymenovaným policajným prezidentom.



Hamran už v prvej polovici októbra oznámil, že podá žiadosť o uvoľnenie z funkcie. Svoj odchod avizoval v prípade, ak Smer-SD zloží novú vládu.