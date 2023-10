Nebezpečná víchrica bude dosahovať až 135 km/h. Slováci v týchto okresoch si musia dávať veľký pozor

Výstraha platí v horských oblastiach, vietor môže dosiahnuť silu víchrice.

Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred silným vetrom na horách, ktorý môže na niektorých miestach dosiahnuť až silu víchrice. Vydal aj výstrahu prvého stupňa, ktorá platí v 10 okresoch Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Zasiahnuté budú okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.

So silným vetrom rátaj od nedele večera od 20. hodiny až do utorka do 15. hodiny. Vietor môže v nárazoch dosahovať 100 až 135 km/h.