Erik Tomáš sľúbil 13. dôchodok v budúcom roku. Zverejnil o ňom aj ďalšie informácie

Na tlačovom vyhlásení to po oficiálnom uvedení do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny uviedol Erik Tomáš.

Poberatelia akejkoľvek formy dôchodku dostanú vyplatený 13. dôchodok v roku 2024 v plnej výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zmenu by mohol parlament schváliť počas prvých troch mesiacov budúceho roka.

„Od prvého dňa vo funkcii, pretože si uvedomujem, že je tu časový stres, som rozbehol rokovania o 13. dôchodku, ktorý sme sľubovali v predvolebnej kampani. Dohodli sme sa, že budúci rok bude vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za tento rok,“ uviedol Tomáš s tým, že detaily by mali predstaviť v najbližších dňoch.

Premiér Robert Fico pripomenul, že 13. dôchodok v plnej výške bol schválený vo februári 2020, krátko pred parlamentnými voľbami. „Povedal som ministrovi práce, že mám záujem, aby právna úprava, ktorá garantuje 13. dôchodok v plnej výške, bola uplatnená a zrealizovaná v Národnej rade SR v prvých troch mesiacoch budúceho roka,“ povedal Fico.

Ak by Tomáš predložil do programového vyhlásenia dosiahnutie tohto cieľa v roku 2024, premiér by takýto krok podporil.