Chcú zakázať šoférovanie v noci a skrátiť platnosť vodičákov. EÚ má plán, ako obmedziť začiatočníkov aj seniorov

Poslanci Európskeho parlamentu chcú cez novelu sprísniť podmienky pre starších aj najmladších vodičov.

Podľa nových pravidiel by mali šoféri nad 70 rokov platný vodičský preukaz len dva roky namiesto piatich. RTVS upozornila na predkladanú novelu v Európskom parlamente, podľa ktorej by mali seniori chodiť na preskúšanie a lekárske prehliadky oveľa častejšie.

Nové pravidlá sa vzťahujú aj na čerstvých vodičov. Pre tých by platilo, že by nemohli šoférovať po zotmení. Autori novely zároveň navrhujú zvýšiť minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia na malý motocykel. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad aj jazdenia na kolobežkách, ktoré by po novom mohli šoférovať len tí, ktorí majú vodičské oprávnenie.

Prezident Autoklubu Slovenskej republiky Štefan Mihálik s novými zmenami nesúhlasí. Opatrenia sa mu zdajú byť pritiahnuté za vlasy. Svoj nesúhlas vyjadrili aj poslanci europarlamentu Robert Hajšel a Miriam Lexmann. Poslanci sa budú novelou zaoberať na prelome rokov.