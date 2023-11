Šutaj Eštok vyhlásil, čo bude s populárnou facebookovou stránkou, ktorá ho v minulosti označila za konšpirátora

„Nebude riešiť veci, ktoré by možno nemala,“ povedal nový minister vnútra.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po rokovaní vlády vyhlásil, že nebude zasahovať do fungovania facebookovej stránky polície „Hoaxy a podvody“. Zároveň však povedal, že mierna zmena predsa len nastane, a to taká, že stránka „len nebude riešiť veci, ktoré by možno nemala“, informuje Denník N.

Po novinárskej otázke požadujúcej spresnenie výroku povedal: „Hoaxy a podvody polície by mali slúžiť na to, aby občania mali informácie o bezpečnostnom stave Slovenskej republiky, nie tvorenie si politických názorov a súperenie s politikmi, ako to robilo predošlé vedenie Policajného zboru.“

Reagoval tak na fakt, že práve táto stránka označila za konšpirátora v minulosti aj jeho. Profil Policajného zboru má vyše 150-tisíc sledovateľov. Bojuje proti hoaxom, podvodom, rýchlo reaguje na dezinformácie a uvádza ich na pravú mieru.