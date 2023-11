BRUTÁLNY ÚTOK: Známeho komika v Pezinku dokopal, lebo si myslel, že je gay. Schytal početné rany do tváre

Útočník si komika počkal pred podnikom v Pezinku a len niekoľko metrov vedľa ho napadol kopancami do hlavy.

Komik Ivan Kozák, známy aj zo šou Česko Slovensko má talent, sa stal obeťou brutálneho útoku. V Pezinku ho počas osláv nežnej revolúcie napadol agresor, ktorý ho opakovane kopal do tváre, spôsobil mu ukrutné bolesti a znetvoril tvár, píše Čas.sk.

Útok sa stal na Šenkvickej ceste na parkovisku medzi fitnescentrom a podnikom Mejdan, kde sa Kozák zastavil na pivo. Útočník si ho počkal pred podnikom a len pár metrov vedľa ho napadol.

„Ležal som na zemi pred barom, snažil som sa chrániť si hlavne tvár, bola to taká bolesť... Bojím sa, či to vôbec prežijem, akurát idem na vyšetrenia,“ zveril sa herec. Agresívny muž ho údajne prenasledoval už z oslavy, vrhol sa na neho a bezhlavo ho kopal do tváre.

Podľa slov komika muža vyprovokoval tým, že sa tváril ako gay. „Kamarát si dal zo srandy náušnice a ja som bol iba v tielku a len tak sme sa smiali a robili si šou a ten človek asi usúdil, že som gay, a sledoval ma,“ vysvetlil.