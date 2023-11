Zákazníčka si kúpila sendvič za 6 500 eur. Pri platení prepitného spravila obrovskú chybu

Peniaze sa snažila dostať späť celý mesiac.

Zákazníčka z Atlanty si v reštaurácii Subway, ktorá predáva bagety a sendviče, kúpila ten najdrahší sendvič v živote. Na termináli zapísala do kolónky prepitného svoje telefónne číslo a za sendvič zaplatila takmer 6 500 eur. Podľa jej slov obsluha prepla políčko na displeji práve v tej chvíli, keď zadávala svoje číslo telefónu, píše nemecký denník Bild.

„Viem presne, koľko tu bežne stojí sendvič. Je to 7,54 dolára (6,89 eura). To som si mohla zaletieť na sendvič do Talianska. Bože, ako sa toto mohlo stať?“ povedala zákazníčka reštaurácie.

Žena sa snažila dostať späť svoje peniaze celý mesiac. „Je to neuveriteľné. Každý, kto sa na to pozrie, musí vedieť, že ide o omyl,“ vyjadrila sa. Reťazec jej vraj oznámil, že jej vrátia všetky peniaze, až keď sa celá kauza začala medializovať.