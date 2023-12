V centre Bruselu strieľali neznámi útočníci. Polícia ich zatiaľ nechytila

Pri streľbe na hlavnej nákupnej ulici v centre Bruselu boli v stredu večer zranení štyria ľudia, informovala polícia belgického hlavného mesta.



Útočníci opustili miesto činu ešte pred príchodom polície, ktorá bola privolaná približne o 19.30 h, uviedla hovorkyňa bruselskej polície Ilse Van de Keereová. „Teroristický čin nateraz vylučujeme,“ dodala hovorkyňa.



Jeden zo zranených je v kritickom stave. K streľbe došlo na Avenue de la Toison d’Or, rušnej obchodnej ulici v blízkosti krytej pasáže s luxusnými módnymi butikmi. Podľa belgických médií bola pasáž evakuovaná.

Fakty čoraz viac poukazujú na to, že do incidentu boli zapojené miestne gangy, uviedol denník The Brussels Times.



Na mieste činu bol aj Christos Doulkeridis, starosta štvrte Ixelles, podľa ktorého išlo zrejme o vyrovnávanie si účtov v súvislosti s drogami.



Manažér kaviarne Couleur Café, ktorá sa nachádza v Galerie Toison d’Or, uviedol, že bezprostredne po výstreloch sa do jeho podniku prišlo skryť niekoľko ľudí.

