Slovákom hrozí zbytočná pokuta za zasnežené auto. Policajti upozorňujú, na čo si dávať pozor

Za nerešpektovanie tohto zákona hrozí vodičovi pokuta vo výške 40 eur.

Slováci by mali pred jazdou myslieť na očistenie vozidla od snehu a ľadu. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť ohrozením pre ostatné vozidlá a policajti môžu za tento priestupok udeliť pokutu až 40 eur, informuje portál autoviny.sk.

Podľa zákona je vodič vozidla pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. To znamená, že vozidlá, ktoré majú na streche, na kapote, oknách či na akejkoľvek inej časti sneh, by nemali jazdiť po ceste.

Pri zasneženom aute si treba dávať pozor aj na to, aby malo vozidlo viditeľnú a čitateľnú značku evidenčného čísla, a aby nemalo znečistené svetlomety.