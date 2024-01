U našich susedov pocitová teplota klesla na takmer –30 °C. Kedy sa skončia silné mrazy?

Najvyššiu pocitovú teplotu –28 °C namerali v oblasti Suwałki.

Poľsko zasiahla vlna mrazivého počasia, pričom teplota v oblasti Suwałki na severovýchode krajiny klesla v pondelok ráno na mínus 19,4 stupňa Celzia. Na sociálnej sieti X to uviedol poľský Ústav pre meteorológiu a vodné hospodárstvo (IMGW).



Pre silný vietor dosahovala pocitová teplota vzduchu v oblasti Suwałki mínus 28 stupňov Celzia. IMGW dodal, že najteplejšie bolo blízko mesta Świnoujście na pobreží Baltského mora na severozápade krajiny, kde teplota dosahovala mínus 2,5 stupňa Celzia.



Očakáva sa, že teploty v severovýchodnej časti krajiny počas dňa stúpnu na mínus 14 stupňov Celzia. Silné mrazy by tu mali byť až do stredy 10. januára, pričom teploty sa budú pohybovať v rozsahu od mínus 25 do mínus 15 stupňov Celzia.