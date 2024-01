AKTUÁLNE: V prezidentskom paláci v Poľsku zadržali dvoch odsúdených poslancov

Polícia zadržala Mariusza Kamińského a Macieja Wąsika.

Príslušníci poľskej polície v utorok večer vstúpili do prezidentského paláca vo Varšave a zadržali dvoch odsúdených poslancov bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Mariusza Kamińského a Macieja Wąsika. Oboch predtým prijal prezident Andrzej Duda.

„Zadržaní v súlade s príkazom súdu,“ oznámil štátny tajomník ministerstva vnútra Czesław Mroczek. Kamińského aj Wasika krátko predtým prijal poľský prezident Andrzej Duda. Obaja politici sa zúčastnili na akte menovania nových Dudových poradcov. Stalo sa tak napriek tomu, že okresný súd vo Varšave poslal polícii príkazy na ich prevoz do väzenia.



Po akte vymenovania poradcov však obaja zostali v priestoroch paláca. V jeho bezprostrednom okolí hliadkovalo podľa reportéra TVN24 najmenej 13 policajných áut, ktorých posádky kontrolovali niektoré autá vychádzajúce z paláca. Ten okolo 18.00 h opustila kolóna vozidiel. Kto sa v nej nachádzal, nie je známe, portál Onet.pl špekuluje, že v nej mohol byť aj Duda.

Maciej Wąsik. Zdroj: Wikipedia / Sejm RP

Polícia dostala súdny príkaz

Polícia v utorok potvrdila, že dostala súdny príkaz na prevoz oboch politikov do väzenia. Keď však prišla na miesta ich trvalého bydliska, už ich tam nezastihla.



Premiér Donald Tusk pred zadržaním exposlancov naznačil, že Duda pravdepodobne porušuje zákon tým, že sa zdržiavajú v jeho sídle. Citoval článok 239 poľského Trestného zákonníka, v ktorom sa okrem iného píše, že kto marí trestné stíhanie alebo napomáha páchateľovi trestného činu vyhýbať sa trestnej zodpovednosti, môže byť v prípade dokázania viny odsúdený na trest odňatia slobody od troch mesiacov do päť rokov.



„Tento článok z Trestného zákonníka čítam nie preto, aby som rozdúchal tento politický spor, ale preto, aby si prezident uvedomil, do čoho sa zaplietol, do akej situácie ho dostal predseda (strany Právo a spravodlivosť Jarosław) Kaczyński, do akej situácie sa dostal poľský štát,“ povedal Tusk na tlačovej konferencii.



Podľa Tuska ide o „zjavné zneužitie situácie, v ktorej nikto nepoužije silu proti inštitúcii, akou je prezident Poľskej republiky“. „Poviem to na rovinu: dnes máme do činenia s pokusom vytvoriť druhé centrum moci, do ktorého sú zapojené najdôležitejšie štátne inštitúcie. Ide o zjavnú sabotáž,“ konštatoval Tusk.

Utorňajší zásah je vyvrcholením sporu siahajúceho do novembra 2015, keď Duda hneď po nástupe PiS k moci omilostil Kamińského a Wasika, ktorých súd prvého stupňa odsúdil na tri roky väzenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Dôvodom odsúdenia bola aféra odhalená v roku 2007, v ktorej protikorupčný úrad (CBA) vtedy riadený Kamińským údajne úmyselne zdiskreditoval vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera.

Proti verdiktu sa odvolali

Kamiński, ktorý je zároveň niekdajším ministrom vnútra, a Wasik sa proti verdiktu odvolali. Najvyšší súd vlani v júni zrušil omilostenie Kamińského a Wasika. Zdôvodnil to tým, že omilostení môžu byť len ľudia, u ktorých bola právoplatným rozsudkom preukázaná vina.

Obaja museli opäť čeliť súdnemu procesu. Varšavský okresný súd ich koncom decembra odsúdil na dva roky väzenia. Súd zároveň nariadil, že ani jeden z nich nebude môcť päť rokov zastávať verejnú funkciu a obaja politici PiS prídu o poslanecký mandát. Duda v pondelok opäť zdôraznil, že podľa neho je milosť z roku 2015 stále platná.