Erik Tomáš chce diskutovať o 4-dňovom pracovnom týždni. V týchto povolaniach si ho vie predstaviť

Erik Tomáš tvrdí, že na Slovensku môžeme diskutovať o skrátení pracovného týždňa, no bez krátenia miezd.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené na diskusiu o skrátení pracovného týždňa na štyri dni, no podmienkou je, aby pri tom nedošlo ku kráteniu miezd. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal minister práce Erik Tomáš.

„Treba zvážiť dve možnosti, že či skrátiť pracovný týždeň na štyri dni, ale tak, aby pracovný deň alebo pracovný čas trval desať hodín, alebo ubrať jeden deň z pracovného týždňa aj za cenu skrátenia času,“ povedal Tomáš.

Minister dodal, že krátenie pracovného týždňa si vie predstaviť napríklad v konzultačných firmách, no problematická by podľa neho v súčasnosti bola takáto zmena vo výrobnej sfére. „My sme pripravení diskutovať o skrátení pracovného týždňa, najmä pri tých povolaniach, kde to možné je, ale určite len v takom prípade, že nedôjde ku kráteniu miezd ako takých“ dodal Tomáš.

O 4-dňovom pracovnom týždni hovoril aj Fico

O možnosti skrátenia pracovného týždňa na štyri dni hovoril v stredu 17. januára aj premiér Robert Fico na ekonomickom fóre v Davose. Zatiaľ hovoril iba o experimente. „Myslím si, že Slovensko by vo veľmi krátkom čase mohlo patriť ku krajinám, ktoré zavedú 4-dňový pracovný týždeň ako experiment, samozrejme,“ povedal Fico.

Tému skracovania pracovného času otvorila vlani Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Jej predsedníčka Monika Uhlerová si myslí, že otázka, či skracovať pracovný čas, nie je namieste. Dôležité je, ako k skráteniu pristúpiť a akú formu zvoliť.