HHC si už na Slovensku nekúpiš. Po novom bude v zozname omamných a psychotropných látok

Slováci ich mohli bežne kúpiť v automatoch, tomu však bude čoskoro koniec.

HHC, HHC-P a HHC-O sa majú zaradiť do zoznamu omamných a psychotropných látok. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že návrh na ich zaradenie predložilo do legislatívneho procesu.



„MZ SR si uvedomuje urgentnosť zaradenia HHC, HHC-P a HHC-O medzi zakázané látky na Slovensku, a to z dôvodu ohrozenia širokej verejnosti, najmä detí a mládeže, ktorým je v súčasnosti umožnený voľný prístup k novým psychoaktívnym látkam (HHC, HHC-P a HHC-O) prostredníctvom rôznych automatov umiestnených na verejne prístupných miestach, napríklad v obchodných centrách,“ priblížili z komunikačného odboru rezortu.



O zaradení daných látok do zoznamu hovorí návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Ten ministerstvo predložilo do legislatívneho procesu, aktuálne je vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.

Plánujú efektívnejšie procesy

Rezort spolu s ministerstvami vnútra a spravodlivosti pripravuje aj zmenu legislatívy s cieľom efektívnejšieho zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané.



Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili koncom minulého roka aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Informovali o prípadoch otravy detí. Poukázali na to, že výrobky s obsahom tejto látky sú voľne dostupné v automatoch. Apelovali preto na rodičov, aby svoje deti poučili o ich rizikovosti.