Hráči NHL budú môcť hrať na olympiáde. Po 12 rokoch prichádza zásadná novinka

Vedenie NHL to oznámilo na tlačovej konferencii.

Hráči NHL budú môcť štartovať na Zimných olympijských hrách 2026 v Turíne aj na olympiáde v roku 2030. Národná hokejová liga (NHL), Národná asociácia hráčov hokejovej ligy (NHLPA) a Medzinárodná federácia ľadového hokeja (IIHF) to dnes spoločne oznámili na tlačovej konferencii počas víkendu hviezd NHL 2024 v kanadskom Toronte.

„Toto rozhodnutie predstavuje zlomový bod pre ľadový hokej na globálnej úrovni,“ povedal prezident IIHF Luc Tardif.

Vedenie Národnej hokejovej ligy to plánovalo už dávnejšie. Bude to však prvýkrát, čo NHL povolí hráčom štartovať na olympijských hrách od olympiády v Soči v roku 2014. Plány vyslať hráčov NHL na olympijské hry v Pekingu v roku 2022 zmarila pandémia covidu-19.

Kvalita turnaja by sa tak enormne zvýšila. Slovensko má v NHL aktuálne sedem hráčov, ktorí do zápasov nastupujú pravidelne. Množstvo slovenských hráčov sa však stále snaží prebojovať do najlepšej ligy sveta z nižších amerických či európskych súťaží. Do roku 2026 by sa to niektorým určite mohlo podariť.