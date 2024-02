Rezort dopravy prezradil, kedy chcú obnoviť linku medzi Košicami a Bratislavou. Vzniknúť by mohlo aj nové spojenie

Letecké spojenie by chceli obnoviť už tento rok.

Ministerstvo dopravy má záujem o to, aby sa už tento rok obnovilo vnútroštátne letecké spojenie Bratislava – Košice. Nové letecké spojenie by mohlo začal fungovať aj medzi Košicami a švédskym Göteborgom. Rezort by chcel, aby sa tak stalo už na jeseň, informuje ministerstvo dopravy na Facebooku.

Ministerstvo chce vyhlásiť výzvu pre leteckých dopravcov. „V tejto oblasti platia pravidlá Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc,“ napísal rezort na sociálnej sieti.

Nie je isté, či budú mať dopravcovia o tieto linky záujem

„Taktiež to závisí aj od samotných dopravcov, či budú mať o takéto linky záujem. Komunikujeme s letiskovými spoločnosťami o tom, aké ďalšie pravidelné letecké spojenia by bolo vhodné podporiť,“ priblížilo ministerstvo.